VS verlengen ontheffing op Russische en Iraanse olie toch wel

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten verlengen toch de ontheffing voor Russische en Iraanse olie. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. De VS staan daarmee de verkoop van Iraanse en Russische olie die al aan boord van schepen was geladen dertig dagen langer toe om de stijging van de olieprijzen tegen te gaan.

Volgens Bessent hebben zo'n tien landen om een verlenging gevraagd tijdens de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Verschillende Aziatische landen hadden eerder al aan de VS gevraagd de ontheffing te verlengen. Landen in Azië zijn voor olie voor een groot deel afhankelijk van import.

Bessent zei vorige week nog dat de ontheffing op olie niet verlengd zou worden. Dat Iran volgens schattingen op basis van de huidige olieprijs zo'n 14 miljard dollar aan de ontheffingen zou hebben verdiend, doet hij af als "een mythe". De olieprijzen zijn sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz flink opgelopen.