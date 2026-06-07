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Paul de Leeuw moet stoppen met Sint: de NPO vindt het te leuk

Media
door Pieter Immerzeel
zondag, 07 juni 2026 om 14:11
bijgewerkt om zondag, 07 juni 2026 om 14:12
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Paul de Leeuw moet stoppen met zijn jaarlijkse sinterklaasshow op de publieke omroep. De NPO heeft besloten dat Sint & De Leeuw na dit jaar van de buis verdwijnt, omdat het programma twee jaar op rij niet voldoet aan de eigen beleidslijn Amusement. Dat meldt Mediacourant op basis van een mededeling op de NPO-website.
Volgens die beleidslijn mag de publieke omroep amusement uitzenden, maar uitsluitend als middel om een informatief, cultureel of educatief doel te bereiken — amusement puur als amusement past niet bij de publieke taak. "In de beleidslijn Amusement van de NPO is bepaald dat titels die twee opeenvolgende jaren niet door de toets heenkomen, moeten verdwijnen," laat de omroep weten. "Op basis van de resultaten in 2024 en 2025 moet het programma Sint & De Leeuw geschrapt worden."
Pijnlijk detail: de show trekt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kijkers. Tv-recensent Tina Nijkamp reageert op haar Instagram-analysekanaal verbaasd: "Sint en de Leeuw mag dus niet meer. Jaarlijks wel goed voor zo'n 1,5 miljoen kijkers. Jammer voor de kijker en Paul de Leeuw."
Sint & De Leeuw bestaat sinds 2005 en verhuisde vorig jaar nog van BNNVARA naar Omroep MAX, na een breuk tussen De Leeuw en BNNVARA. De editie van 5 december 2025 op NPO 1 was daarmee de eerste — en nu dus ook bijna de laatste — onder de vlag van Jan Slagter. De vraag is nu vooral: pikt RTL of SBS de populaire pakjesavond-traditie op? De Leeuw zelf heeft nog niet publiekelijk gereageerd.

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