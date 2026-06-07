Paul de Leeuw moet stoppen met Sint: de NPO vindt het te leuk

Volgens die beleidslijn mag de publieke omroep amusement uitzenden, maar uitsluitend als middel om een informatief, cultureel of educatief doel te bereiken — amusement puur als amusement past niet bij de publieke taak. "In de beleidslijn Amusement van de NPO is bepaald dat titels die twee opeenvolgende jaren niet door de toets heenkomen, moeten verdwijnen," laat de omroep weten. "Op basis van de resultaten in 2024 en 2025 moet het programma Sint & De Leeuw geschrapt worden."

Pijnlijk detail: de show trekt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen kijkers. Tv-recensent Tina Nijkamp reageert op haar Instagram-analysekanaal verbaasd: "Sint en de Leeuw mag dus niet meer. Jaarlijks wel goed voor zo'n 1,5 miljoen kijkers. Jammer voor de kijker en Paul de Leeuw."