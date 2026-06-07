Veelvliegers delen de 34 beste reisrugzakken voor zorgeloze vakanties (vanaf 19 dollar)

Van een budgetvriendelijke Coowoz van rond de 22 dollar tot een gestoffeerde Osprey Aether van ruim 370 dollar: reisexperts van CNN Underscored selecteerden 34 rugzakken voor elke reiziger en elk budget. Een overzicht van de opvallendste keuzes — en wat ze betekenen voor wie vanuit Nederland het vliegtuig in stapt.

Bagagekosten ontwijken begint bij de juiste rugzak

Wie wel eens met een lowcost carrier als Ryanair , easyJet of Transavia heeft gevlogen, weet hoe snel de prijs van een ticket verdubbelt zodra je een handbagagekoffer wilt meenemen. Een goed gekozen reisrugzak die past binnen de afmetingen van een "persoonlijk item" scheelt al snel tientallen euro's per vlucht. De Amerikaanse consumentenredactie CNN Underscored zette daarom 34 reisrugzakken op een rij — getest door eigen redacteuren en reisexperts.

De opvallendste conclusie: je hoeft echt geen 300 dollar uit te geven voor een goede rugzak. De winnaar in de categorie prijs-kwaliteit is de Coowoz 25L van ongeveer 22 dollar — minder dan een lunch op Schiphol — met waterdicht vak, schoenenopslag en een laptopsleeve.

De snelle keuzes

CNN Underscored vat de hele lijst samen in vijf categorieën:

Categorie Aanrader Indicatieprijs Onverslaanbare prijs-kwaliteit Coowoz 25L vanaf $22 Weekendtrips Telena Travel Backpack Purse vanaf $32 Persoonlijk item in het vliegtuig Bagsmart Faro 29L $75 Backpacken door Europa Cotopaxi Allpa 35L rond $200 Lange vakanties / trektochten Osprey Aether 65L vanaf $303

Onder de 50 dollar: budget, maar niet beroerd

In het laagste segment vallen vooral massamerken op van Amazon. Naast de Coowoz 25L noemt de redactie de Shrradoo Anti-Theft Laptop Travel Backpack (vanaf $24), met ademend mesh en een cijferslot voor je waardevolle spullen. De Matein Travel Laptop Backpack (vanaf $20) heeft maar liefst 17 vakken en werd door een CNN-tester rechtstreeks vergeleken met een Nomatic-rugzak van $330 — de Nomatic won, maar de Matein bood veel van dezelfde features tegen een fractie van de prijs.

Voor wie iets stijlvollers zoekt: de Telena Travel Backpack Purse (vanaf $32) is volgens CNN-redacteur Stephanie Luna al jaren haar vaste weekendtas, met als favoriete detail een anti-diefstal-rits aan de rugzijde. De Lovevook Laptop Backpack (vanaf $24) telt 19 vakken en heeft een verzorgde uitstraling.

Onder de 100 dollar: het zoete spotje

Hier komen de eerste echte reismerken in beeld. De Bagsmart Faro 29L ($75) opent 180 graden zoals een koffer en is volgens CNN de favoriete tas voor wie als persoonlijk item onder de vliegtuigstoel reist. De Adventurist Classic Backpack ($65) is een minimalistische daypack met een meer modieus profiel.

Onder de 150 dollar: meer comfort, betere materialen

In dit segment springen drie veelgenoemde modellen eruit:

Samsonite Modern Utility Double Shot Backpack — veel vakken, apart laptop- en tabletvak, ideaal voor zakenreizigers.

Topo Designs Rover Pack Classic ($109) — de dagelijkse favoriet van CNN-redacteur Maxwell Shukuya, of het nu naar kantoor is of voor een weekendje weg. Geen spektakel, wel een tas die jaren meegaat.

REI Co-op 25L Trail Pack — getest met tien dagen Guatemala en nog steeds een redactieliefde.

Patagonia Refugio 26L Pack — sober ontwerp, sterk merk, lange levensduur.

Onder de 200 dollar: hybride en veelzijdig

Hier komt de Osprey Transporter 40L Duffel Bag (vanaf $115) in beeld: een hybride tussen weekendtas en rugzak met meerdere draagopties, populair onder reizigers die regelmatig wisselen tussen vliegtuig, trein en hostel.

De Monos Gesso Backpack wordt geprezen omdat hij naadloos overgaat van dagelijks gebruik naar vliegreis. De North Face Base Camp 71L Duffel Bag (rond $150) werd door CNN-tester Alex Rennie uitgeroepen tot topproduct, en de Away The Everywhere Zip Backpack opent volledig rondom — handig voor wie niet alles wil omkeren om iets te zoeken. De Calpak Terra 26L Laptop Duffel Backpack wordt door editorial director Chelsea Stone de "meest veelzijdige rugzak ooit" genoemd, mede dankzij de trolley-sleeve waarmee je hem over je rolkofferhandvat schuift.

Boven de 200 dollar: voor wie écht veel reist

Het topsegment is gericht op veelreizigers en outdoorgangers:

Osprey Fairview 40L Travel Pack (vanaf $182) — copy editor Rena Behar's nummer één, dankzij een compartimentenverdeling waarbij ongeveer 90% van de ruimte als koffer toegankelijk is in plaats van de gebruikelijke 50/50-opening.

Monos Metro Backpack ($205-$215) — minimalistisch, premium materialen.

Cotopaxi Allpa 35L Travel Pack — met meshschouderbanden en meerdere compartimenten, volgens de redactie geschikt voor een hele week kleding. De aanrader voor wie gaat backpacken door Europa.

Yeti Ranchero 27L Backpack (vanaf $220) — bekend van koelboxen, hier vooral geprezen om duurzaamheid en quick-open-design.

Peak Design 30L Everyday Backpack — populair onder fotografen en techredacteuren.

Nomatic 20L Backpack — aanbevolen door reisexpert Will Hatton (The Broke Backpacker), met RFID-vergrendelbare vakken.

Osprey Aether 65L (vanaf $303) — het zwaargewicht voor meerdaagse trektochten en lange reizen.

Caraa Stratus Medium Backpack — door CNN-nieuwsbriefredacteur Lindsey Smith uitgeroepen tot beste rugzak die ze ooit bezat.

Wat is bruikbaar voor de Nederlandse reiziger?

Een paar praktische kanttekeningen voor wie vanuit Amsterdam shopt:

Prijzen in dollars zijn exclusief btw en verzending. Reken op 21% btw en eventueel invoerrechten als je vanuit de VS bestelt. Merken als Osprey, Patagonia, Fjällräven, Samsonite en The North Face zijn ook gewoon bij Nederlandse retailers verkrijgbaar (Bever, Cotswold, Bol, Coolblue). Persoonlijk item versus handbagage. Ryanair laat onder een gratis ticket alleen een tas van 40x20x25 cm toe — daar past de Coowoz 25L of Bagsmart Faro 29L net in, een Osprey Fairview 40L absoluut niet. Anti-diefstal loont in toeristische steden. Modellen met RFID-bescherming en verborgen ritsen (Shrradoo, Telena, Nomatic, Arden Cove) zijn vooral nuttig in drukke metro's en treinstations. Voor wie de mobiliteit beperkter is — bijvoorbeeld door rug- of zenuwklachten — zijn hybride modellen met trolley-sleeve (Calpak Terra, Osprey Transporter) prettig: je kunt ze óp je rolkoffer schuiven in plaats van dragen.

Conclusie

De lijst van CNN Underscored bewijst dat er voor elk type reiziger én elk budget een prima rugzak is. Wie zelden vliegt komt waarschijnlijk al jaren toe met een Coowoz of Matein van rond de 25 dollar. Wie wekelijks het vliegtuig pakt verdient een Osprey, Cotopaxi of Peak Design al snel terug — alleen al door de bespaarde bagagekosten en de jarenlange levensduur.