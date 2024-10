Chocoladeletter dit jaar 25 procent duurder

Chocolade wordt heel snel steeds duurder. Mensen die vooral in december chocola kopen - met name voor chocoladeletters - zullen dat merken.

Een chocoladeletter kost bijna een kwart meer dan vorig jaar. En dat is nog maar het begin: de explosief gestegen grondstofprijzen zullen volgend jaar pas echt aantikken

De prijzen voor chocolade zullen verder omhoogschieten. De cacaoprijzen zaten jarenlang onder $ 3000 per ton, maar gingen dit jaar hard de hoogte in. In april kostte een ton bijna $ 12.000 en de prijs schommelt nu rond de $ 7000, schrijft het FD. Dat komt voornamelijk door tegenvallende oogsten als gevolg van slecht weer en boomziektes in Ghana en Ivoorkust, waar de meeste cacao voor de wereldmarkt vandaan komt.

Het duurt even, door lopende inkoopcontracten en voorraden, voordat die hogere inkoopprijzen de supermarkt bereiken. Toch is de chocoladeletter in de schoen dit jaar al 20% tot 25% duurder,

Waarom cacao en dus chocolade zo duur worden