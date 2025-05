Cijfers ABN AMRO goed ontvangen op beurs in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft bij beleggers goede sier gemaakt met zijn kwartaalcijfers. Het aandeel steeg bijna 2 procent op de beurs in Amsterdam. De bank kampte in de eerste drie maanden van het jaar met hogere kosten en boekte een lagere winst dan een jaar eerder, maar het resultaat was beter dan analisten hadden verwacht.

De AEX opende 0,1 procent hoger op 928,56 punten, na dagen van optimisme op de markten over afnemende handelsspanningen. Deze week maakten China en de Verenigde Staten bekend de hoge importheffingen die ze elkaar hadden opgelegd voor negentig dagen flink te verlagen. De MidKap won een fractie tot 864,70 punten.

De aanbieder van pakketkluisjes InPost kwam ook met kwartaalcijfers. Het Poolse bedrijf met een beursnotering in Amsterdam slaagde erin de omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat sneller te laten stijgen dan het aantal verstuurde pakketjes. De nettowinst daalde wel sterk. Het aandeel zakte 4,6 procent.