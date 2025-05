Kredietverstrekkers strenger voor mkb'ers die zakendoen met VS

AMERSFOORT (ANP) - Kredietverstrekkers zijn strenger geworden voor midden- en kleinbedrijven die een lening willen en veel zakendoen met de VS. Dat merkt NLInvesteert, dat sinds de oprichting in 2015 ruim 1,2 miljard euro financiering heeft geregeld voor het mkb. Directeur Dirkjan Takke zegt dat het platform, waarbij meerdere investeerders zijn aangesloten, scherper selecteert.

"NLInvesteert heeft eerder dit jaar besloten om de kredietcriteria aan te scherpen op het punt van exportafhankelijkheid", aldus Takke. "Als een ondernemer sterk afhankelijk is van de VS - direct of indirect via andere landen of bedrijven - dan is dat een rode vlag. We vragen dan hoe omzetverliezen kunnen worden opgevangen, en hoe lang de ondernemer zijn schuldverplichtingen kan nakomen als het tegenzit."

Afgelopen kwartaal verstrekte het platform een recordbedrag van 100 miljoen euro aan krediet. "We zien dat bedrijven ondanks alles nog kansen zien." Volgens Takke is de Nederlandse open economie wel kwetsbaar.