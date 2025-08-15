Cijfers industrie en winkeliers wijzen op tragere groei China

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De economische groei van China vertraagt, wijzen nieuwe cijfers over de industrie, investeringen en winkelverkopen uit. De op een na grootste economie van de wereld ondervindt hinder van de invoerheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd op de meeste Chinese producten. Ook remden hevige regenval, overstromingen en hitte de groei.

De Chinese industrie groeide op jaarbasis 5,7 procent, de kleinste stijging sinds november. Winkeliers verkochten 3,7 procent meer dan een jaar eerder, wat voor dit jaar het laagste groeicijfer is. Ook het aantal investeringen nam minder snel toe dan voorheen. Daarnaast steeg de werkloosheid in grote steden meer dan economen in doorsnee hadden verwacht, meldde het nationale statistiekbureau.

"De economische indicatoren uit juli doen vermoeden dat de aan handelstarieven gelinkte flauwte is begonnen", zei een strateeg van de bank Lombard Odier tegen persbureau Bloomberg.