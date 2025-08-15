Qualifier Atmane blijft verrassen op tennistoernooi Cincinnati

CINCINNATI (ANP/RTR) - De Franse qualifier Térence Atmane heeft zijn verrassende zegereeks op het tennistoernooi van Cincinnati voortgezet. De huidige nummer 136 van de wereld versloeg in de kwartfinales de als zevende geplaatste Deen Holger Rune met 6-2 6-3. Hij treft de mondiale nummer 1 Jannik Sinner in de halve finales.
"Ik denk niet dat woorden kunnen beschrijven hoe ik me nu voel," zei de 23-jarige Atmane na afloop. "Het is echt waanzinnig, eerlijk gezegd. Ik kan het niet geloven."
"In de halve finales van een masterstoernooi staan, de top 100 van de wereld halen en er komt ook nog eens veel geld bij kijken, dus dat zal heel nuttig zijn voor mijn carrière. Het betekent veel voor me. Ik word er erg emotioneel van."
Atmane had in de vierde ronde al de als vierde geplaatste Amerikaan Taylor Fritz verslagen. Sinner bereikte in Ohio de halve finales na een eenvoudige zege op de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-0 6-2.