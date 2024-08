Cijferseizoen over hoogtepunt heen, onrust op beurzen houdt aan

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak krijgen het de komende beursweek wat rustiger, nu de grootste drukte met kwartaalcijfers voorbij is. Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar de resultaten van betalingsverwerker Adyen, verzekeraar NN Group en laadpalenexploitant Fastned. Zij rapporteren de cijfers alle drie op donderdag. Verder worden nog cijfers over de Amerikaanse inflatie en winkelverkopen naar buiten gebracht en een nieuwe raming over de groei van de economie van de eurozone in het tweede kwartaal.

Maandag is het nog vrij rustig, zowel qua bedrijfsnieuws als op het macro-economische vlak. Dinsdag komt de handel mogelijk in beweging door de nieuwe ZEW-index, waarin de verwachtingen voor de Duitse economie van beleggers en analisten staan. Ook het ondernemersvertrouwen en de producentenprijzen in de Verenigde Staten staan die dag op het programma.

Financiële markten zijn vooral benieuwd naar een belangrijk Amerikaans cijfer op woensdag, de inflatie over juli. Dit cijfer kan een indicatie geven over het verdere rentebeleid van de Federal Reserve. Beleggers hopen dat de inflatie inmiddels voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank volgende maand begint met het verlagen van de rente om de economie te ondersteunen. Veel beurshandelaren vrezen dat de Fed hiermee te lang heeft gewacht, om een forse neergang van de economie te voorkomen.

Turbulente beursweek

Vorige week deed de groeiende angst voor een recessie in de VS de wereldwijde aandelenmarkten beven, wat leidde tot een wereldwijde verkoopgolf. Beleggers op het Damrak ervoeren een turbulente beursweek, gekenmerkt door sterke koersschommelingen. Toch kon de AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, op weekbasis een klein herstel laten zien. De index blijft echter nog steeds ruim onder het recordniveau van bijna 950 punten dat in half juli werd bereikt. Veel beleggers denken dat het voorlopig nog onrustig blijft op de effectenmarkten.

Bij betaalbedrijf Adyen, dat de betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald's en Hennes & Mauritz, zijn beleggers onder andere benieuwd naar het aantal transacties in het afgelopen kwartaal. Na de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal in april ging het aandeel hard onderuit. Volgens een aantal marktkenners viel de omzet tegen.

Bij NN gaat de aandacht onder meer uit naar details van plannen van de verzekeraar om de betaalmarkt op gaan richten met eigen betaalrekeningen. Daarmee gaat NN de concurrentie aan met ABN AMRO, Rabobank en ING, zo werd in juni bekend.