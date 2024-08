Servië wint beladen waterpolofinale van buurland Kroatië

NANTERRE (ANP) - De Servische waterpoloërs zijn voor de derde keer op rij olympisch kampioen geworden. In de La Défense Arena versloegen ze in de finale buurland Kroatië met 13-11. In het beladen duel werden drie spelers na tijdstraffen uitgesloten: de Serviër Sava Randelovic en de Kroaten Ante Vukicevic en Matias Biljaka.

Beide landen veroverden in 1984 en 1988 nog samen olympisch goud onder de vlag van Joegoslavië. Nadat dat land uit elkaar was gevallen, veroverde eerst Kroatië in 2012 de olympische titel. Daarna won Servië twee keer goud, in 2016 en 2021.

Het brons ging naar de Verenigde Staten, dat Hongarije na een 8-8-gelijkspel met 3-0 versloeg in de shoot-outs.