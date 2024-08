GETELO (ANP) - In de Duitse grensplaats Getelo is zondagochtend een Nederlandse wielrenner om het leven gekomen bij een ongeval. Volgens de Duitse politie zag de 45-jarige man op een kruispunt een auto over het hoofd.

De wielrenner overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De 64-jarige bestuurder van de BMW raakte niet gewond.

Getelo ligt op een paar kilometer van Tubbergen (Overijssel).