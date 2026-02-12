ECONOMIE
Slachtofferhulp over kritiek op reclassering: vertrouwen cruciaal

door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 16:40
UTRECHT (ANP) - Het gebrekkige algoritme dat de reclassering gebruikte bij het inschatten van de recidivekans van verdachten of veroordeelden, schaadt het vertrouwen in het strafrechtelijke systeem. Dat zegt Slachtofferhulp Nederland. Volgens een woordvoerster is dat vertrouwen juist cruciaal voor het herstel van slachtoffers.
"Slachtoffers moeten erop kunnen rekenen dat beslissingen over toezicht, behandeling en vrijheidsbeperking zorgvuldig en op basis van correcte informatie worden genomen. Wanneer blijkt dat een belangrijk instrument jarenlang gebrekkig functioneerde, ondermijnt dat dit vertrouwen", aldus de woordvoerster.
De drie reclasseringsorganisaties in Nederland hebben na kritiek van de Inspectie Justitie en Veiligheid het gebruik van het betreffende systeem OxRec gepauzeerd. Volgens de inspectie heeft het systeem vaak een te lage inschatting gemaakt van de kans op herhaling. Ook is er een risico dat OxRec discrimineert.
Onveiligheid
Het is belangrijk dat het advies betrouwbaar is, bevestigt een woordvoerster van de Raad voor de rechtspraak. Wat mogelijke gevolgen of risico's zijn van de verkeerde adviezen is niet onderzocht door de inspectie. Wel wijst de woordvoerster erop dat rechters alle feiten en omstandigheden meewegen om de straf te bepalen. "De adviezen zijn daar onderdeel van, maar zeker niet het enige waar een rechter de beslissing op baseert."
"Elke foutieve inschatting kan concrete gevolgen hebben", zegt de woordvoerster van Slachtofferhulp. "Denk aan eerder verlof, lichtere voorwaarden of minder intensief toezicht dan passend zou zijn geweest. Voor mensen die al slachtoffer zijn geworden van een misdrijf - en vaak langdurig kampen met angst, stress of trauma - kan dit het gevoel van onveiligheid versterken. Zij willen kunnen rekenen op veiligheid."
