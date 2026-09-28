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Claimorganisatie voor luchtvaart EUclaim maakt doorstart

Economie
door anp
maandag, 28 september 2026 om 10:07
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ARNHEM (ANP) - Claimorganisatie EUclaim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yource. EUclaim biedt hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers en helpt hen bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Bij de overname behoudt EUclaim zijn eigen naam en eigen website.
Yource is een branchegenoot en heeft onder andere vlucht-vertraagd.nl in zijn portfolio. Na gesprekken met de curator is overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten door Yource, die de dienstverlening aan klanten van EUclaim zal voortzetten. Ook staat het bedrijf weer open voor nieuwe claims.
EUclaim werd in 2007 opgericht door Hendrik Noorderhaven met als doel om passagiersrechten actief te helpen handhaven tegenover luchtvaartmaatschappijen. Op 24 augustus werd het bedrijf failliet verklaard. Volgens de curator ging het bedrijf failliet doordat reizigers steeds vaker direct contact zoeken met de luchtvaartmaatschappij als ze compensatie willen hebben bij vertragingen of geannuleerde vluchten.
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