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Gewapende groepen ontvoeren opnieuw tientallen Nigerianen

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 10:28
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ABUJA (ANP/AFP) - In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij twee losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt.
Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland. Het is voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen van familieleden. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet.
Soms worden ook groepen kinderen of hele scholen gegijzeld. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen, maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
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