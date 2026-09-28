Heb je aandelen, een indexfonds of obligaties? Dan betaal je straks misschien pas belasting als je verkoopt, maar daar hangt een verplichting aan die weinig aandacht krijgt. Bij die snellere route kunnen banken ten minste in het eerste jaar geen gegevens aanleveren voor de vooraf ingevulde aangifte. Wie jaren na aankoop verkoopt, moet dus zelf kunnen laten zien wat hij er ooit voor betaalde.

Dat staat in het aanbod waarover zaterdag werd bericht. Het kabinet wil bij aandelen en obligaties vanaf 2028 overstappen op belasting over gerealiseerde koerswinst, schrijft De Belegger . Het gaat om een onderhandelingsvoorstel aan de oppositie en nog niet om een aangenomen wet.

Eerder schreven wij "Ook gewoon spaargeld kan meetellen: dit moet je weten over box 3 " en "Heb je bitcoin? Aandelen worden straks misschien pas bij verkoop belast, maar voor crypto is dat nog niet zeker". In dit stuk gaat het alleen over de papieren kant: welke administratie jij straks nodig hebt.

Je bank vult het eerste jaar niets in

Het aanbod lijkt sterk op het vierde scenario uit de Kamerbrief die het kabinet op Prinsjesdag stuurde. Daarin gaan aandelen, obligaties en opties al in 2028 over naar een vermogenswinstbelasting. Volgens het kabinet valt daarmee ongeveer 90 procent van het vermogen met waardeontwikkeling in box 3 onder het nieuwe systeem. Andere bezittingen volgen in 2030, meldde Accountancy Vanmorgen

In dezelfde brief staat ook de keerzijde. Het kabinet schrijft er zelf dit over:

In dit scenario wordt een groot beroep op het doenvermogen van belastingplichtigen gedaan omdat banken tenminste in het eerste jaar geen gegevens kunnen aanleveren voor de vooraf ingevulde aangifte. - Kamerbrief van het kabinet over box 3, via Accountancy Vanmorgen

Volgens De Belegger komt er dan meer administratie bij de belastingplichtige te liggen. Nu ben je gewend dat je saldo's en waardes al in je aangifte staan. Bij een verkoopregel draait alles om het verschil tussen wat je betaalde en wat je ontvangt. Dat eerste bedrag moet ergens vandaan komen, en in het eerste jaar komt het niet van je bank.

Wie pas bij verkoop afrekent, moet jaren terug kunnen kijken.

Je aankoopwaarde moet je zelf kunnen onderbouwen

De Belegger wijst erop dat wie jaren na aankoop afrekent, de fiscale aankoopwaarde en de veranderingen in de tussentijd moet kunnen onderbouwen. Hoe die aankoopwaarde precies wordt bepaald, staat nog niet op papier. De precieze regels voor de nieuwe variant moeten nog worden uitgewerkt.

Een eenvoudig voorbeeld laat zien waarom bonnetjes ertoe doen. Stel: je kocht in 2019 voor €10.000 aan een indexfonds, legde er in 2023 nog €5.000 bij en verkoopt alles in 2030 voor €24.000. Kun je beide aankopen aantonen, dan staat daar €15.000 tegenover en is je winst €9.000. Heb je alleen de nota van 2019 nog, dan wordt het lastig om die tweede €5.000 aan te tonen.

Hoe het ook kan lopen, zie je in België. Daar geldt voor bestaande posities als aankoopprijs de waarde op 31 december 2025, maar een hogere aankoopprijs mag je gebruiken als je die kunt bewijzen, schrijft Belfius . Volgens Bolero kan dat alleen bij verkopen tot en met 31 december 2030. Of Nederland een vergelijkbare regel kiest, is niet bekend.

Het is een aanbod, nog geen wet

Of de verkoopregel er komt, hangt af van de onderhandelingen. Het gaat ook om veel geld: volgens de Kamerbrief kost dit scenario tot en met 2031 ruim 11 miljard euro en tot en met 2035 15,6 miljard euro. De belasting verdwijnt niet, maar de fiscus wacht langer op zijn deel.

Volgens de berichtgeving zoekt het kabinet dekking onder meer door lenen bij de eigen bv verder te beperken, schrijft De Belegger. Daarnaast moet een tijdelijk lager box 2-tarief ondernemers ertoe bewegen sneller dividend uit te keren. Voor de regeling excessief lenen geldt nu in beginsel een gezamenlijke grens van €500.000 voor de aandeelhouder en fiscale partner.

Wat je nu kunt doen