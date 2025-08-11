CNBC: Trump verlengt deadline Chinese heffingen met 90 dagen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend waarmee de deadline voor de invoerheffingen op China met nog eens 90 dagen wordt uitgesteld, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Dinsdag verlopen de tijdelijke afspraken in de handelsoorlog tussen de twee grootmachten. De VS heffen sinds mei 30 procent op producten uit China, dat andersom een heffing van 10 procent hanteert op Amerikaanse goederen. De verwachting van economen was ook dat de tijdelijke handelsafspraken tussen de VS en China zouden worden verlengd.