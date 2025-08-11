ECONOMIE
Nederland vraagt Israël om opheldering over gedode journalisten

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 21:26
DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat Israël om opheldering vragen over de journalisten van Al Jazeera die zondag werden gedood door het Israëlische leger. Daarbij is het ook aan Israël om bewijs te leveren voor de beweringen dat de journalisten lid zouden zijn van Hamas.
Een woordvoerder van minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) zegt dat het voor het ministerie "onacceptabel is dat journalisten tot doelwit worden gemaakt". De journalisten, van wie de 28-jarige Anas al-Sharif het bekendst was, zaten volgens Al Jazeera in een tent speciaal voor journalisten voor de ingang van een ziekenhuis in Gaza-Stad.
"De veiligheid van journalisten is essentieel bij conflicten zoals dit", aldus de woordvoerder van het ministerie. In een overleg van de buitenlandministers van de Europese Unie is ook gesproken over Gaza en de dood van de journalisten.
Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 heeft Israël volgens journalistieke belangenorganisaties al zeker 230 journalisten en werknemers van media gedood in Gaza.
