CNN: consumentenwaakhond VS moet werk staken van nieuwe directeur

WASHINGTON (ANP) - Medewerkers van de Amerikaanse consumentenautoriteit CFPB moeten nagenoeg al hun werk stopzetten. Russell Vought, die door president Donald Trump is aangesteld als de waarnemend directeur van de toezichthouder, heeft dit opgedragen in een e-mail die in handen is van onder meer CNN.

Hierdoor kan de belangrijkste financiële consumentenwaakhond in de Verenigde Staten volgens de zender niet meer optreden tegen financieel misbruik en geen toezicht houden op grote banken en andere financiële instellingen.

Met onmiddellijke ingang moeten alle medewerkers, contractors en ander personeel van het bureau alle toezicht- en controleactiviteiten staken, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de waarnemend directeur of vereist door de wet, schreef Vought. Een voormalige CFPB-functionaris zei tegen CNN dat dit betekent dat momenteel niemand daadwerkelijk toezicht houdt op 18 biljoen dollar aan consumentenschulden, "om ervoor te zorgen dat miljoenen Amerikanen niet worden opgelicht".