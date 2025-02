Shorttrackster Michelle Velzeboer pakt zilver op 500 meter

TILBURG (ANP) - Michelle Velzeboer heeft bij de World Tour in Tilburg zilver op de 500 meter gepakt. De 21-jarige shorttrackster moest in een finale met zes rijdsters alleen de Canadese Florence Brunelle voor zich dulden. De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold werd derde.

Velzeboer startte vanaf de vijfde positie en rukte meteen op naar de derde plaats. Ze passeerde de Poolse Natalia Maliszewska, maar kon de Canadese niet meer bedreigen. Voor Velzeboer is het de tweede keer dat ze individueel zilver pakt.

Zoë Deltrap eindigde als derde in de B-finale. De 19-jarige shorttrackster knokte zich via de herkansingen zondagochtend naar het hoofdtoernooi en bereikte na een kwartfinale die door tal van incidenten opnieuw moest worden geschaatst voor het eerst de halve finales.

Xandra Velzeboer

Op de 1500 meter greep Xandra Velzeboer naast de medailles. De 23-jarige shorttrackster werd vijfde in een finale waarin de zege naar Hanne Desmet leek te gaan. De Belgische kreeg echter een straf na een inhaalactie waarbij Arianna Fontana uit Italië ten val kwam. De zege ging daardoor naar Courtney Sarault uit Canada. Michelle Velzeboer werd vierde in de B-finale.

Xandra Velzeboer deed in Tilburg alleen mee op de 1000 en 1500 meter. De 500 meter, de afstand waarop ze twee keer wereldkampioen werd, sloeg ze nog even over na een eerdere knieblessure. Op de 1000 meter eindigde ze als derde. Ze won wel met het team de aflossing bij de vrouwen en de gemengde aflossing.