EU-Hof: Polen moet in Duitsland gesloten homohuwelijk erkennen

LUXEMBURG (ANP) - Polen moet het huwelijk van twee Poolse mannen die met elkaar trouwden in Duitsland erkennen. Dat oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) dinsdag. Een EU-lidstaat mag het huwelijk tussen twee burgers van hetzelfde geslacht niet weigeren als zij wettig getrouwd zijn in een ander EU-land, aldus het hof.

De twee Polen trouwden in 2018 in Berlijn. Ze woonden op dat moment in Duitsland, een van hen heeft ook de Duitse nationaliteit. Als getrouwd stel wilden ze in Polen verblijven en zich ook zo inschrijven bij de burgerlijke stand. Dat werd echter afgewezen, omdat Polen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet toestaat.

Daarop stapten de mannen naar de Poolse bestuursrechter, die de zaak naar het EU-hof verwees. Dat oordeelt nu dat het weigeren van de erkenning van het huwelijk in strijd is met het recht op vrij verkeer en verblijf, net als het recht op eerbied voor het privé- en gezinsleven. Ook mogen koppels van hetzelfde geslacht niet gediscrimineerd worden op basis van hun geaardheid, schrijft het hof.

De uitspraak betekent niet dat Polen verplicht wordt het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht op te nemen in de nationale wetgeving.