CNV bezorgd over gevolgen doorstart Stella voor personeel

DEN HAAG (ANP) - Vakbond CNV maakt zich grote zorgen over de positie van medewerkers van failliete e-bikefabrikant Stella, na de aangekondigde doorstart in afgeslankte vorm. Volgens CNV-bestuurder Kaj Gründemann is er nog steeds geen duidelijkheid over wat de heropening van Stella op 1 maart 2025 betekent voor het personeel.

"De onzekerheid van de medewerkers is met deze aankondiging eigenlijk alleen maar groter geworden", stelt de onderhandelaar. Stella heeft ongeveer 450 werknemers. Maandag werd bekend dat Stella een doorstart maakt, waarbij de vestigingen pas in maart weer opengaan. "Het is totaal onduidelijk wat dat betekent voor het personeel", zegt Gründemann van CNV.

Maandag werd ook bekend dat de noodlijdende onderneming wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Scheybeeck. CNV zegt zo snel mogelijk in gesprek te willen met de nieuwe eigenaar.