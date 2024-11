CNV: bijna de helft van de stagiaires krijgt geen stagevergoeding

UTRECHT (ANP) - 43 procent van de (oud-)stagiairs krijgt geen stagevergoeding voor hun stage en een op de drie kan nauwelijks rondkomen tijdens hun stage. Dit meldt vakbond CNV op basis van een onderzoek onder ruim 3000 (oud-)stagiairs, uitgevoerd door Maurice de Hond.

"Het is ongekend dat stagiaires er zo karig vanaf komen. Ze brengen de nieuwste kennis binnen bij een organisatie, werken hard en vaak gratis", stelt Casper Cornelisse, voorzitter van CNV Jongeren. 42 procent van de stagiaires krijgt taken die alleen een volwaardig werknemer zou moeten doen. 30 procent voert veel taken uit die niets met de opleiding te maken hebben. Bij een kwart is er weinig aandacht voor de leerdoelen en krijgt men geen goede begeleiding. "Dit maakt het ontbreken van een stagevergoeding nog schrijnender", aldus Cornelisse.

Vrouwen komen er bij stages in veel opzichten slechter vanaf dan mannen. Meer dan de helft krijgt geen stagevergoeding en als vrouwen wel een vergoeding krijgen, is deze lager dan die van mannen. 26 procent van de mannen krijgt een vergoeding van meer dan 400 euro per maand, bij vrouwen ligt dit aantal op 12 procent.

36 procent van de stagiaires had geen stagecontract. 81 procent van de ondervraagden wil dat een contract met daarin afspraken over leerdoelen, stagebegeleiding, onkosten, werktijden en stagevergoeding verplicht wordt in Nederland. CNV pleit voor een wettelijk verplichte stagevergoeding en maakt zich in cao's sterk voor deze vergoeding.