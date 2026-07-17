CNV maakt zich grote zorgen om reorganisatie bij vervoerder Qbuzz

UTRECHT (ANP) - CNV maakt zich grote zorgen over ingrepen bij Qbuzz in het personeelsbestand. De vakbond meldt dat de vervoerder een afdeling in Groningen samenvoegt met een afdeling in Utrecht, waardoor ongeveer twintig mensen hun baan zouden kwijtraken. CNV vreest dat dit het begin is van een grote reorganisatie.

De vakbond maakt zich zorgen over de werkwijze van Qbuzz, mede omdat CNV niet betrokken zou zijn geweest bij de plannen en ook niet bij een sociaal plan voor getroffen werknemers. "Dit lijkt misschien iets kleins, 'slechts' twintig mensen die hun baan kwijtraken. Maar hier zal het niet bij blijven", verwacht CNV-onderhandelaar Kelly Bolsenbroek. Een reorganisatie zou volgens haar niet zozeer buschauffeurs raken, maar wel ondersteunende medewerkers op de kantoren.

Qbuzz heeft volgens CNV wel een sociaal plan gemaakt met de centrale ondernemingsraad. "Afspraken over een sociaal plan liggen toch echt op het terrein van de vakbond. Daarom erkennen wij de gemaakte afspraken niet", zegt Bolsenbroek.