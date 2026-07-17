ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV maakt zich grote zorgen om reorganisatie bij vervoerder Qbuzz

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 16:26
anp170726135 1
UTRECHT (ANP) - CNV maakt zich grote zorgen over ingrepen bij Qbuzz in het personeelsbestand. De vakbond meldt dat de vervoerder een afdeling in Groningen samenvoegt met een afdeling in Utrecht, waardoor ongeveer twintig mensen hun baan zouden kwijtraken. CNV vreest dat dit het begin is van een grote reorganisatie.
De vakbond maakt zich zorgen over de werkwijze van Qbuzz, mede omdat CNV niet betrokken zou zijn geweest bij de plannen en ook niet bij een sociaal plan voor getroffen werknemers. "Dit lijkt misschien iets kleins, 'slechts' twintig mensen die hun baan kwijtraken. Maar hier zal het niet bij blijven", verwacht CNV-onderhandelaar Kelly Bolsenbroek. Een reorganisatie zou volgens haar niet zozeer buschauffeurs raken, maar wel ondersteunende medewerkers op de kantoren.
Qbuzz heeft volgens CNV wel een sociaal plan gemaakt met de centrale ondernemingsraad. "Afspraken over een sociaal plan liggen toch echt op het terrein van de vakbond. Daarom erkennen wij de gemaakte afspraken niet", zegt Bolsenbroek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

ANP-150603408

Dit mysterieuze Nederlandse eiland is op ramkoers met Texel en verandert constant van vorm

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

shutterstock_2350381147

Waarom dementie vaker vrouwen treft dan mannen

69703331_m

Waarom je navigatie vaak een andere snelheid aangeeft dan je dashboard

gandr-collage

Sociale media van ministers kosten miljoenen

Loading