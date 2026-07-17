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Franse kansspelautoriteit blokkeert toegang tot Polymarket

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 16:25
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse kansspelautoriteit heeft internetproviders opdracht gegeven de Amerikaanse site Polymarket te blokkeren. Op de site wordt door te wedden op bepaalde vermeende toekomstige gebeurtenissen met cryptocurrency gegokt. De Franse regering ziet dit als een illegale goksite en heeft al in 2024 bepaald dat er in Frankrijk geen financiële transacties mogen zijn via de site.
Het verbod zou echter niet hebben geleid tot het volkomen stilleggen van de site en het zou nog mogelijk zijn om te wedden. Daarom moet de site volgens de autoriteiten geblokkeerd worden.
In Nederland werd de site begin dit jaar stilgelegd omdat die illegale activiteiten zou ontplooien.
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