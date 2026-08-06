ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV sluit zich aan bij FNV met stakingsacties tegen bezuinigingen

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 8:47
anp060826077 1
ROTTERDAM (ANP) - Vakbond CNV bereidt, samen met FNV, in september meerdere nieuwe acties voor tegen de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbondsleden van CNV bij de vervoersbedrijven in Amsterdam (GVB) en Rotterdam (RET) krijgen donderdag een oproep om mee te doen aan de landelijke staking op 9 september, die vorige week al door FNV is aangekondigd. Havenmedewerkers kregen eerder deze week al een oproep van CNV om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen.
"We accepteren gewoon niet dat het sociale vangnet voor de meest kwetsbaren in Nederland op zo'n rigoureuze manier door dit kabinet kapot wordt gemaakt. Die boodschap moet heel duidelijk zijn", zegt Tjeerd Orie, actieleider bij CNV. FNV maakte eerder al bekend dat er gestaakt gaat worden bij de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland op 4 september.
Met de stakingen eisen de bonden dat het kabinet-Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2651671773

Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

unnamed 123

Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

186661825_m

Scheiden rond je pensioen: zoveel verlies je écht aan ouderdomspensioen — en dit verandert er binnenkort

Loading