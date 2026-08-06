ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders gewond door valpartijen in Oostenrijkse Alpen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 8:50
anp060826079 1
HALLSTATT (ANP) - Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt door valpartijen in de Alpen in Oostenrijk. Met helikopters werden ze naar ziekenhuizen gebracht, meldt de Oostenrijkse politie donderdag.
Een 24-jarige Nederlander maakte een wandeltocht bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk. Na een bezoek aan een berghut op 1884 meter hoogte wilde hij met hulp van een navigatie-app terugkeren naar het dal. Op de rotsachtige flank van een berg gleed hij uit. Hij rolde over de kop naar beneden en kwam na ongeveer 50 meter tot stilstand. Daar kon hij zelf alarm slaan, zwaargewond maar wel aanspreekbaar. Door een naderende onweersbui kon een traumahelikopter aanvankelijk niet naar hem toe. Uiteindelijk werd hij naar een ziekenhuis gebracht.
In de deelstaat Tirol maakte een Nederlander van 68 een wandeling bij de berg Kragenjoch. Door nog onbekende oorzaak kwam hij in de bedding van een beek terecht. Hij raakte gewond en kon niet zelfstandig verder. Hij sloeg telefonisch alarm, maar tijdens het gesprek viel de verbinding weg. De bemanning van een hulphelikopter vond hem na ongeveer vier uur zoeken. Met onbekend letsel is hij naar een ziekenhuis gebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2651671773

Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

unnamed 123

Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

186661825_m

Scheiden rond je pensioen: zoveel verlies je écht aan ouderdomspensioen — en dit verandert er binnenkort

Loading