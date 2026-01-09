Chinese inflatie bereikt hoogste niveau in bijna 3 jaar

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in China is in december gestegen in het snelste tempo in bijna drie jaar. De stijging van de consumentenprijzen in de op een na grootste economie ter wereld werd vooral veroorzaakt door hogere voedselprijzen.

De inflatie kwam vorige maand uit op 0,8 procent en is daarmee iets opgelopen ten opzichte van de 0,7 procent in november. Dat is het hoogste niveau sinds februari 2023. Het inflatiecijfer lag in lijn met de verwachting van economen.

Over heel 2025 bedroeg de inflatie nul procent, volgens gegevens van het Chinese statistiekbureau. Dat is het laagste niveau sinds 2009. China wist een periode van deflatie, oftewel een daling van de consumentenprijzen, nipt te vermijden.

De kerninflatie, zonder de schommelende prijzen voor energie en voeding, steeg voor de derde maand op rij met 1,2 procent. De prijzen die producenten vragen voor hun goederen daalden in december met 1,9 procent. Dat was de kleinste daling in meer dan een jaar. De producentenprijzen laten al 39 maanden op rij een daling zien.