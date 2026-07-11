CNV waarschuwt: werkplek vaak niet ingericht op hitte

UTRECHT (ANP) - Nederlandse werkplekken zijn slecht ingericht op steeds hetere zomers. Daarvoor waarschuwt CNV na een peiling onder 1500 werkenden die fysiek op hun werk aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld in de bouw, industrie en de zorg.

Volgens de bond moet meer dan de helft van de ondervraagden zwaar werk verrichten tijdens de hitte. Daarbij zei 56 procent dat de hoge temperatuur leidt tot onveilige situaties en bijna een kwart meldde zelf zo'n situatie te hebben meegemaakt.

In veel gevallen heeft de werkgever geen hitteplan, stelt CNV. Vaak past de werkgever de werkroosters niet aan en krijgen werknemers geen extra pauzes als het heel warm is. Werknemers ervaren door de hitte soms ook hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid, aldus de bond.

Hitteprotocol

"Het is tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en een gedegen hitteprotocol invoeren", stelt CNV-bestuurslid Justine Feitsma. "Voor sneeuw, hagel en gladheid is wél beleid. Maar voor hitte is niets geregeld. Dat is vreemd, zeker met steeds hetere zomers."

CNV vindt ook dat de politiek in Den Haag met maatregelen moet komen om werkgevers te verplichten maatregelen te nemen als het heel warm is. Dan doelt de bond bijvoorbeeld op aangepaste werktijden, extra rustmomenten, verkoeling en ook het stilleggen van de werkzaamheden.

"De klimaatverandering maakt extreme hitte steeds normaler", zegt Feitsma. "Onze wetgeving loopt daar op achter. Werknemers verdienen dezelfde bescherming tegen hitte als tegen andere gevaarlijke arbeids- en weersomstandigheden. Het is hoog tijd dat Den Haag dat eindelijk goed regelt."