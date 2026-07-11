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Meta stopt na enkele dagen met fel bekritiseerde AI-functie

Economie
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 9:22
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MENLO PARK (ANP/RTR) - Meta stopt na enkele dagen al weer met een nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden genereren die waren gebaseerd op de Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse socialemediaconcern besloot hiertoe na een storm aan kritiek dat Meta zich met de tool schuldig zou maken aan privacyschendingen.
"Onze bedoeling was om een nuttige creatieve tool te bieden en mensen controle te geven over de vraag of hun openbare content op deze manier gebruikt mocht worden", aldus Meta in een verklaring. "We hebben de feedback gekregen dat deze functie de plank missloeg, dus is deze niet langer beschikbaar."
Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, lanceerde Muse Image dinsdag. De functie kreeg al snel te maken met felle kritiek, ook omdat gebruikers er automatisch voor waren aangemeld. Critici riepen mensen met een openbaar Instagram-account de afgelopen dagen daarom ook op om zich af te melden voor de functie, zodat hun foto's niet zomaar konden worden gebruikt.
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