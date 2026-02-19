CNV wil dat kabinet maatregelen WIA-uitkering schrapt

UTRECHT (ANP) - Mensen die in de toekomst arbeidsongeschikt raken en een WIA-uitkering krijgen, gaan er fors op achteruit door het kabinet-Jetten. Dat blijkt uit een analyse van het CNV. De vakbond roept het nieuwe kabinet op om de maatregelen die hiervoor zorgen te schrappen. Een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) biedt inkomensondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Volgens de vakbond krijgen de toekomstige arbeidsongeschikten 40 procent minder inkomen dan toen ze nog in loondienst waren. Mensen met een IVA-uitkering - de uitkering voor werknemers die 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn en een kleine of geen kans hebben op herstel - gaan er het hardst op achteruit.

De grootste inkomensval komt omdat de maximumuitkering met 20 procent omlaag gaat. Momenteel ligt dat op 6.600 euro per maand. Na de bezuinigingen ligt dat op iets minder dan 5.300 euro per maand. Daarnaast gaan mensen die volledig en langdurig arbeidsongeschikt raken er nog meer op achteruit, omdat het kabinet de IVA-uitkering afschaft voor mensen die per 1 januari 2029 instromen.

'Ramp voor arbeidsongeschikten'

Momenteel krijgen mensen met een IVA-uitkering nog 75 procent van hun laatstverdiende inkomen. Dat gaat in 2029 naar 70 procent. Jaarlijks stromen zo'n 28.000 nieuwe mensen de IVA in.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin "dreigt er een ramp voor mensen die in de toekomst arbeidsongeschikt raken". De vakbond vreest dat er in 2035 tienduizenden arbeidsongeschikten zijn die moeilijk kunnen rondkomen door de maatregelen die het kabinet nu neemt. "Er dreigt een rampscenario voor alle werknemers. Want iedereen kan zomaar arbeidsongeschikt raken en daarmee grotendeels zijn inkomen verliezen. De bescherming van werknemers is straks passé."

CNV roept het kabinet "met klem op" om beide maatregelen te schrappen. Volgens het kabinet zal een lagere uitkering 'activerend werken', maar het CNV stelt dat dit niet opgaat. "89 procent van onze WIA-leden gaat niet meer uren werken door een lagere uitkering, simpelweg omdat ze het niet kúnnen door hun ziekte", aldus Fortuin.