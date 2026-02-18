Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Nathalie van Berkel fraudeerde met haar cv, verdiende bakken met geld bij de gemeente Rotterdam en kwam in november in de Tweede Kamer terecht. Ze zou zelfs staatssecretaris van Financiën worden, maar nu is ze betrapt op haar leugens door de Volkskrant. Toch kan de schoorsteen goed blijven roken in huize Van Berkel.

Ze stapte gisteren op als lid van de Tweede Kamer omdat haar positie onhoudbaar was geworden. Maar ze zat nét lang genoeg op het pluche om aanspraak te maken op twee jaar wachtgeld. Was haar vertrek iets eerder aangekondigd, dan had ze het moeten doen met een half jaar.

Of ze ook daadwerkelijk het wachtgeld gaat innen, is nog niet duidelijk. D66 laat weten dat dit ‘van latere orde’ is. Van Berkel bracht de dag door met haar gezin en beslist later over het al dan niet aanvragen van de uitkering.

Drie maanden en vijf dagen

De timing is cruciaal. Kamerleden die minder dan drie maanden in de Tweede Kamer hebben gezeten, hebben recht op maximaal een half jaar wachtgeld. Maar wie langer dan drie maanden Kamerlid is geweest, krijgt minimaal twee jaar recht op een uitkering.

Van Berkel werd op 12 november geïnstalleerd. De teller staat nu op precies 3 maanden en 5 dagen. Die paar dagen extra leveren haar anderhalf jaar extra bestaanszekerheid op.

Bijna 9000 euro bruto

Het wachtgeld bedraagt in het eerste jaar 80 procent van het jaarsalaris (inclusief eindejaarsuitkering, maar exclusief vakantiegeld) en in het tweede jaar 70 procent.

Concreet betekent dat 8780 euro bruto per maand in het eerste jaar en 7682 euro per maand in het tweede jaar. Daarbij geldt wel dat de uitkering wordt verrekend met inkomsten uit een eventuele nieuwe baan.