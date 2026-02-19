ECONOMIE
José María Balcázar is de nieuwe interim-president van Peru

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 5:54
anp190226027 1
LIMA (ANP/AFP/RTR) - Het linkse parlementslid José María Balcázar (83) is door het parlement gekozen tot interim-president van Peru.
Hij is gekozen nadat zijn voorganger José Jeri werd afgezet, omdat hij op onwettige gronden verschillende vrouwen in zijn regering had benoemd. Ook werd Jeri beschuldigd van corruptie, waarbij een Chinese zakenman betrokken zou zijn.
De 39-jarige Jeri werd in oktober president nadat de impopulaire Dina Boluarte werd afgezet. Ook zij werd beschuldigd van corruptie.
Orde bewaren
Balcázar, jurist en oud-rechter, zal het land leiden tot 28 juli, de datum waarop de winnaar van de aanstaande verkiezingen van 12 april aantreedt. Hij is de achtste president van het land sinds 2016.
Balcázars belangrijkste taken worden het bewaren van de orde in het land en erop toezien dat er geloofwaardige verkiezingen worden gehouden. Hij is zelf volgens de grondwet niet verkiesbaar.
