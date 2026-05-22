ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rutte blij met aankondiging Trump troepen naar Polen te sturen

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 8:36
anp220526058 1
HELSINGBORG (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte is blij met de aankondiging van de Verenigde Staten extra troepen naar Polen te sturen. "Dat verwelkom ik zeer", zei Rutte voor aanvang van een vergadering met de buitenlandministers van de NAVO-landen. "Onze militaire commandanten nemen alle details door, maar ik verwelkom dat natuurlijk."
De VS lieten eerder weten een brigade die klaarstond om Amerikaanse militairen in Polen af te lossen toch thuis te houden. Dat zou Polen per saldo 4000 Amerikanen kosten, terwijl die volgens het land belangrijk zijn voor het afschrikken van grote buur Rusland. De regering van president Donald Trump haastte zich vervolgens om te benadrukken dat het niet de bedoeling was Polen te raken. Het land, dat vooroploopt in de herbewapening en steevast complimenten uit Washington krijgt als modelbondgenoot, zou moeten worden ontzien.
Donderdag kondigde Trump aan 5000 militairen naar Polen te sturen.
loading

POPULAIR NIEUWS

260830387_m

Markt tweedehands campers stort in: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

Loading