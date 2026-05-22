Rutte blij met aankondiging Trump troepen naar Polen te sturen

HELSINGBORG (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte is blij met de aankondiging van de Verenigde Staten extra troepen naar Polen te sturen. "Dat verwelkom ik zeer", zei Rutte voor aanvang van een vergadering met de buitenlandministers van de NAVO-landen. "Onze militaire commandanten nemen alle details door, maar ik verwelkom dat natuurlijk."

De VS lieten eerder weten een brigade die klaarstond om Amerikaanse militairen in Polen af te lossen toch thuis te houden. Dat zou Polen per saldo 4000 Amerikanen kosten, terwijl die volgens het land belangrijk zijn voor het afschrikken van grote buur Rusland. De regering van president Donald Trump haastte zich vervolgens om te benadrukken dat het niet de bedoeling was Polen te raken. Het land, dat vooroploopt in de herbewapening en steevast complimenten uit Washington krijgt als modelbondgenoot, zou moeten worden ontzien.

Donderdag kondigde Trump aan 5000 militairen naar Polen te sturen.