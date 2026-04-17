CO2-opslagproject Porthos in Noordzee jaar vertraagd

ROTTERDAM (ANP) - De opening van de CO2-opslaglocatie Porthos in de Noordzee is uitgesteld tot de tweede helft van volgend jaar. Volgens de oorspronkelijke planning zou het project eind dit jaar opstarten, maar dat blijkt te ambitieus.

"De samenhang van de diverse onderdelen van dit first of a kind-project vraagt in de praktijk meer tijd dan in de huidige, ambitieuze planning was ingecalculeerd. Bovendien zijn er externe ontwikkelingen, zoals langere levertijden van materialen", meldt Porthos in een persbericht. "Vanzelfsprekend houden we de vaart vast, want elk jaar dat we de CO2 niet kunnen opslaan, wordt er 2,5 megaton CO2 toegevoegd aan de atmosfeer", voegt directeur Gemmeke Groot toe.

Porthos is een project van het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie. Bedrijven als ExxonMobil en Shell gaan CO2 afvangen en aanleveren aan Porthos, dat het opslaat in lege gasvelden in de Noordzee. In 2024 ging de bouw van start.