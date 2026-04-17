Mis van paus in Kameroen trekt 120.000 gelovigen

DOUALA (ANP/DPA/AFP) - Paus Leo heeft de grootste bijeenkomst geleid sinds hij begon aan zijn rondreis door Afrika. Zo'n 120.000 mensen woonden volgens het Vaticaan een mis bij in Kameroen.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk kreeg een enthousiast onthaal bij het stadion in Douala waar de plechtigheid plaatsvond. Mensen riepen "lang leve de paus" en zwaaiden met vlaggen toen Leo langsreed in zijn pausmobiel.

In zijn mis riep Leo op niet toe te geven aan wantrouwen. "Wijs elke vorm van misbruik of geweld af", zei hij tegen zijn toeschouwers, die soms de hele nacht hadden gewacht om de paus te horen spreken.

290 miljoen katholieken

In Afrika wonen naar schatting circa 290 miljoen katholieken. Leo bezoekt er in anderhalve week vier landen. Hij gaat na zijn bezoek aan Kameroen naar Angola.

De reis wordt overschaduwd door een botsing met de Amerikaanse president Donald Trump, die op sociale media heeft uitgehaald naar Leo. Die heeft zich uitgesproken voor vrede en kritiek geuit op oorlogszuchtige leiders.