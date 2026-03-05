Coen van Oostrom nieuwe voorzitter ondernemersorganisatie VNO-NCW

DEN HAAG (ANP) - Coen van Oostrom wordt de nieuwe voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Hij neemt dan het stokje over van Ingrid Thijssen die sinds 1 maart bestuursvoorzitter van de TU Delft is. Thijssen was bijna zes jaar voorzitter van VNO-NCW.

Van Oostrom begint vanaf 1 mei. Volgens de organisatie krijgt VNO-NCW met zijn benoeming een "allround ondernemer" aan het roer. Hij is nu voorzitter van het bedrijf Edge, dat voorheen OVG Real Estate werd genoemd. De komende jaren zal hij zich fulltime richten op zijn nieuwe functie. Zijn zakelijke belangen worden op afstand gezet, aldus VNO-NCW.

"Ik ben ontzettend trots dat ik het vertrouwen van het bestuur heb gekregen voor deze eervolle functie. Nederland schuift al te lang belangrijke vraagstukken voor zich uit. Een gezond bedrijfsleven en een goed investeringsklimaat zijn de basis voor een maatschappelijk en economisch sterk Nederland en Europa. Ik heb er heel veel zin in om me daar de komende jaren voor in te zetten", aldus Van Oostrom.

De benoeming is voor een termijn van drie jaar. "We zijn blij met de benoeming van Coen tot nieuwe voorzitter. Hij past in een lange VNO-NCW traditie. Hij is een voorzitter die ondernemers-DNA combineert met een grote maatschappelijke betrokkenheid", zegt vicevoorzitter Theo Henrar.