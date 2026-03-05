Rutte: Patriots vrijspelen met dronehulp Oekraïne aan Golfstaten

Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten kunnen dure onderscheppingsraketten vrijspelen dankzij Oekraïense hulp met het afslaan van Iraanse drones, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Die Patriot- en andere luchtdoelraketten heeft Oekraïne juist hard nodig om Russische bombardementen af te slaan.

Oekraïne ziet met lede ogen aan hoe Golflanden als Bahrein en Qatar sinds de Iran-oorlog zaterdag uitbrak Patriots en andere schaarse Amerikaanse wapens inzetten om Iraanse tegenaanvallen te pareren. Dan nog hebben de bondgenoten van de VS in de regio veel moeite om zich tegen Iraanse Shahed-drones te verdedigen. De VS en anderen hebben Oekraïne, dat in vier jaar oorlog met Rusland leerde Shaheds af te slaan, volgens de regering in Kyiv om hulp gevraagd. Oekraïne heeft voorgesteld dronehulp voor Patriots te ruilen.

"Het feit dat Oekraïne nu zijn indrukwekkende kennis exporteert is een goed voorbeeld" dat het Westen zowel Oekraïne als het Midden-Oosten kan steunen, stelt Rutte in een interview met persbureau Reuters. "Het zal het mogelijk maken voor landen in het Midden-Oosten om, voor aanzienlijk lagere kosten, Iraanse drones uit te schakelen met antidronetechnologie in plaats van dure onderscheppingsraketten."

Luchtafweer

Maar de oorlog met Iran heeft wel degelijk een "duidelijke weerslag" op die in Oekraïne, stelt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Omdat er verdedigingsmiddelen zijn die nodig zijn in Oekraïne en nu ook naar het Midden-Oosten gaan", zei ze voor een overleg met EU-buitenlandministers. "Luchtafweer bijvoorbeeld."

Maar Rutte hoort van "veel leiders in Europa, de VS en Canada" dat het kan samengaan. "Dat het én, én moet zijn. Dat we mogelijk maken wat de Amerikanen tegen Iran doen en tegelijkertijd waarborgen dat Oekraïne heeft wat het nodig heeft."