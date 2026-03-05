NAM wil niet meewerken aan hervatten gaswinning Groningen

ASSEN (ANP) - Als de overheid besluit om weer aardgas te winnen uit de grond onder Groningen staat gasbedrijf NAM niet te springen om mee te doen. Het bedrijf, dat de gasvelden jarenlang exploiteerde, ziet bij een hervatting van de gaswinning geen rol voor zichzelf "als operator van deze faciliteiten". De maatschappij vindt dat de Staat dit zelf moet doen.

JA21 heeft donderdag voorgesteld om de gasvoorraad uit het Groningenveld achter de hand te houden als "strategische reserve". Dit betekent dat er in bepaalde situaties weer naar gas geboord zou kunnen worden. De PVV steunt het plan, zolang het gas alleen in noodgevallen wordt gewonnen en het gas alleen voor de Nederlandse bevolking wordt gebruikt.

De discussie over het Groningse gas laait op door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Als vergelding valt Iran andere landen in de regio aan. Door de belangrijke Straat van Hormuz tussen Iran en Oman varen nauwelijks nog tankerschepen met olie en gas.