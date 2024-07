Cognacproducent Rémy Cointreau kampt zwakke verkoop VS

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Rémy Cointreau heeft in het afgelopen kwartaal de verkopen flink zien dalen door zwakte op de Amerikaanse markt en ook in Zuidoost-Azië. De omzet van het Franse drankenconcern, bekend van cognacmerk Rémy Martin, daalde met bijna 16 procent tot 217 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.

Het bedrijf zag de verkopen van cognac met meer dan 12 procent afnemen en bij likeuren en andere sterke dranken met ruim 20 procent. Volgens Rémy Cointreau is er in de Verenigde Staten onder meer sprake van een "bedrukte" consumentenvraag. Verder blijft ook de Chinese markt traag. In Japan gingen de verkopen juist wel omhoog.

Op de beurs in Parijs is het aandeel Rémy Cointreau het afgelopen jaar bijna de helft minder waard geworden, onder druk van tegenvallende resultaten. Daarmee deed Rémy Cointreau het slechter op de beurs dan branchegenoten als Pernod Ricard en Diageo. In de voorgaande jaren verkocht Rémy Cointreau juist meer drank doordat liefhebbers van likeur, cognac en whisky hun voorraden aanvulden tijdens de coronapandemie.