Renault stopt in Formule 1 met maken motoren voor Alpine

PARIJS (ANP/AFP) - Renault stopt in 2026 met de productie van motoren voor zijn Formule 1-team Alpine. Dat heeft de Franse fabrikant gemeld. Alpine beleeft een moeizaam seizoen. De coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon scoorden tot dusverre respectievelijk slechts 6 en 3 WK-punten.

In de Formule 1 circuleerden de afgelopen tijd al geruchten dat Alpine op zoek was naar een andere motorfabrikant, zeker sinds de komst van de controversiële en invloedrijke Italiaan Flavio Briatore als adviseur van Renault-directeur Luca de Meo. De 74-jarige Italiaan was in het verleden teambaas bij Benetton en Renault. Onder zijn leiding werd Fernando Alonso wereldkampioen in 2005 en 2006. Michael Schumacher werd wereldkampioen met Benetton in 1994 en 1995.

In 2026 worden in de Formule 1 nieuwe technische reglementen van kracht. Teams zijn al begonnen met het werken aan de toekomstige motor. Alpine zou dicht bij een overeenkomst zijn met Mercedes, dat momenteel de teams van Williams, McLaren en Aston Martin uitrust.

Auto's van deze laatste renstal krijgen vanaf 2026 een Hondamotor, wat Alpine de mogelijkheid biedt om motoren te halen bij de Duitse fabrikant. Een dergelijke beslissing zou Renault veel geld besparen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Het McLaren-team is momenteel met een door Mercedes geleverde motor de snelste van het veld.