Coinkite: falende AI leidde tot bitcoindiefstal van 130 miljoen

TORONTO (ANP/BLOOMBERG) - Mede door falende kunstmatige intelligentie zijn hackers erin geslaagd zo'n 130 miljoen dollar aan bitcoins te stelen. Dat zegt bitcoinbedrijf Coinkite, waarop de hackers het hadden gemunt. De onderneming had AI ingezet om zijn digitale beveiliging te verbeteren. De AI zag echter een softwarefout over het hoofd, en precies dat lek in de beveiliging werd door de hackers gebruikt bij de diefstal.

De hack kwam recent aan het licht. Coinkite stelt nu dat de kwetsbaarheid die de hackers ontdekten "een waarschuwing is voor elk bedrijf dat bitcoinhardware en -software bouwt". Bedrijven die AI inzetten om code te controleren, zouden onmiddellijk actie moeten ondernemen.

"Als je team vertrouwt op AI-controles van beveiligingskritieke code, raden we aan om dit specifiek te testen op grenzen van builds en submodules", schrijft Coinkite in een blogbericht. "Wij geloven dat veel bitcoinprojecten, waaronder projecten die leunen op opensourcecode, direct moeten worden doorgelicht."