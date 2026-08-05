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Vakbond CPA baalt van rel rond controles borstomvang wielrensters

Sport
door Redactie
woensdag, 05 augustus 2026 om 8:16
bijgewerkt om woensdag, 05 augustus 2026 om 8:23
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Wielrennersvakbond CPA betreurt de ophef die is ontstaan door de kledingcontroles en controles op mogelijke aanpassing van de borstomvang voorafgaand aan de tijdrit in de Tour de France Femmes. De vakbond pleit voor duidelijke transparante protocollen over de controles en dat de teams en rensters tijdig op de hoogte worden gesteld.
CPA Women zei pas maandag door het officiële schrijven van de organisatie op de hoogte te zijn gesteld over de voorgenomen controle van de wielerunie UCI. Artikel 1.3.032 van de UCI-regels dat er geen aanpassing aan de lichaamsbouw van de rensters mag worden gedaan, is volgens de vakbond alom bekend. Protocollen hoe de controles moeten plaatsvinden, zijn er echter niet.
"Het is jammer dat wat een routinematige technische inspectie had moeten zijn, onderwerp is geworden van internationale media-aandacht en publieke controverse", zegt Alessandra Cappellotto van CPA Women.
Aerodynamisch voordeel
Meerdere teams zouden hebben geklaagd dat er gesjoemeld werd met de borstomvang in de tijdritpakken, meldde Wielerflits maandag. Het vergroten van de borstomvang, met bijvoorbeeld een opgevulde sportbeha, levert aerodynamisch voordeel op.
"De rensters zijn de eersten die om duidelijke regels vragen en de eersten die zich eraan houden", vervolgt Cappellotto. "Zij zijn ook de eersten die de consequenties aanvaarden als die regels worden overtreden."
De vakbond had van de UCI de verzekering gekregen dat bij controles in aparte ruimtes alleen een vrouwelijke commissaris zou worden ingezet. Bij CPA Women, die zelf niet betrokken was bij de controles, waren op de korte termijn geen klachten binnengekomen. De controles zouden willekeurig zijn uitgevoerd, waardoor sommige teams ook meldden niet te zijn gecontroleerd.
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