Colruyt sluit koffiedeal met JDE Peet's, Nederlandse supers niet

DEN HAAG (ANP/BELGA) - Hoewel de Belgische supermarktketen Colruyt dinsdag een akkoord bereikte met koffiefabrikant JDE Peet's over de prijzen, blijven de moeizame onderhandelingen bij de Nederlandse supermarkten Albert Heijn en Jumbo voortduren.

In december stopte Colruyt met bestellen bij Jacobs Douwe Egberts (JDE) omdat de supermarktketen niet akkoord ging met de hogere prijzen die de koffiegroep vroeg. Daardoor werd de bevoorrading van merken als Jacqmotte, L'Or, Senseo en Douwe Egberts gestaakt.

In Nederland zijn de supermarkten nog niet tot een deal gekomen met de koffieleverancier, wat zich vertaalt in lege schappen. "Momenteel zijn we met Jacobs Douwe Egberts in gesprek. Het betreft hier een lopende onderhandeling, waar wij verder geen uitspraken over kunnen doen. Natuurlijk vinden wij het vervelend voor onze klanten dat ze momenteel niet alle producten van JDE in onze schappen kunnen vinden", zegt een woordvoerder van Albert Heijn.

Ook Jumbo wil niets kwijt over de inhoud van de onderhandelingen. "De ene keer verlopen de onderhandelingen wat sneller en eenvoudiger dan de andere keer. Helaas komt het wel eens voor dat een favoriet product door onderhandelingen tijdelijk even niet in de winkel of online beschikbaar is, zoals nu bij producten van leverancier Jacobs Douwe Egberts (JDE) het geval kan zijn", aldus een woordvoerder van Jumbo.