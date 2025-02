Duitse christendemocraten willen snel begin coalitieoverleg

BERLIJN (ANP) - De Duitse christendemocraten van CDU en CSU dringen aan op een snel begin van coalitieoverleg met de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz. De CDU/CSU won de parlementsverkiezingen zondag.

Voor een meerderheid in de Bondsdag kunnen de centrumrechtse partijen eigenlijk alleen een regering vormen met de SPD, die een historische nederlaag leed. De radicaal-rechtse AfD wordt uitgesloten.

De christendemocraten willen beginnen met gesprekken op topniveau zodra de nieuwe fractie van de SPD woensdag voor het eerst bijeen is gekomen. Deze eerste ronde moet ervoor zorgen "dat we daarna verkennende gesprekken kunnen beginnen", aldus CSU-kopstuk Alexander Dobrindt in Duitse media. Het is nu aan de SPD om zich bereid te verklaren te onderhandelen, benadrukte hij.

CDU-leider Friedrich Merz, die waarschijnlijk de nieuwe bondskanselier wordt, had al duidelijk gemaakt voor Pasen een regering te willen hebben.