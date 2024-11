Comité: productiviteit mkb moet omhoog om economie te versterken

DEN HAAG (ANP) - De overheid en ondernemers moeten meer doen om de productiviteit in het midden- en kleinbedrijf (mkb) te verbeteren. Dat zei Jacques van den Broek, voorzitter van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, woensdag bij de presentatie van het nieuwe jaarbericht 'Staat van het mkb 2024'. "Voor onze economie en ons verdienvermogen hebben we doorbraken nodig, zowel gedurfde keuzes van het kabinet als meer vernieuwingskracht van het mkb zelf", aldus Van den Broek.

Nederland behoort nog steeds tot de meest productieve economieën ter wereld, maar in landen met vergelijkbare niveaus is volgens Van den Broek sprake van een sterkere groei van de arbeidsproductiviteit. In het jaarbericht doet het Comité voorstellen aan de overheid en ondernemers om de productiviteit te versterken: door de toegang tot financiering, de werking van de arbeidsmarkt en de dienstverlening voor het mkb te verbeteren.

Het jaarbericht werd in het bijzijn van Comitélid koningin Máxima overhandigd aan minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Volgens minister Beljaarts trekt het Comité terecht aan de bel. "Productiviteit is bepalend voor de concurrentiekracht van onze economie. En voor ons hoge niveau van welvaart. Bedrijven werken daar keihard voor. We doen het goed, maar andere landen doen het beter. Zij lopen ons voorbij. Daar moeten we echt wat aan doen." Door te vernieuwen of te digitaliseren kunnen volgens de minister zowel het mkb als het grootbedrijf productiever worden.

MKB-Nederland

Voorzitter van MKB-Nederland Vonhof maakt zich al langere tijd zorgen over de lage productiviteitsgroei. In combinatie met de sterk gestegen kosten, zoals voor lonen en energie, zet die lage groei het rendement in vrijwel alle mkb-sectoren onder druk. Ondernemers willen volgens hem wel investeren, maar kunnen dat vaak niet. "In ons land is bijna alles schaars geworden. We hebben een krappe arbeidsmarkt, schaarse ruimte, óók op het elektriciteitsnet waardoor bedrijven bijvoorbeeld niet van het gas af kunnen."

Wat ondernemers volgens Vonhof nodig hebben is vertrouwen, voorspelbaar overheidsbeleid en vereenvoudiging van wet- en regelgeving. "Want het is allemaal veel te complex nu."