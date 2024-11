Onderwijsbonden overvallen door dreiging bij studentenprotest

UTRECHT (ANP) - De onderwijsbonden AOb en FNV voelen zich overvallen door de dreiging van pro-Palestijnse groeperingen om een studentenprotest in Utrecht te verstoren. Op dringend advies van burgemeester Sharon Dijksma hebben ze de betoging woensdag halsoverkop afgelast. "Een donderslag bij heldere hemel", zegt een woordvoerder van de FNV, want de afgelopen tijd was er veel overleg en waren er nog geen concrete zorgen rondom de veiligheid.

De landelijke manifestatie tegen bezuinigingen op hoger onderwijs zou donderdag worden gehouden. Er werden duizenden deelnemers verwacht. "We vinden het vreselijk dat al die studenten, docenten en medewerkers die morgen in actie wilden komen, nu hun stem niet kunnen laten horen", aldus de bonden.

Volgens de woordvoerder wordt er nu nagedacht over een andere manier om "de enorme zorgen over de bezuinigingen van al deze duizenden mensen zichtbaar te maken". Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen hoe dat alternatieve protest eruit gaat zien.

De Tweede Kamer buigt zich in de week van 25 november over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.