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Commissarissen Audi extra bijeen over optreden topman bij Trump

Economie
door anp
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INGOLSTADT (ANP) - De raad van commissarissen van autofabrikant Audi komt vrijdag extra bijeen om het te hebben over de geplande fabriek in de Verenigde Staten en het bekritiseerde optreden van topman Gernot Döllner bij de bekendmaking. Dat meldt het Duitse persbureau dpa op basis van ingewijden.
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zaterdag onverwacht de bouw van een Audi-fabriek in Perry in de staat Georgia aan. Döllner betrad vervolgens het podium en bedankte Trump voor zijn steun. Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad van moederbedrijf Volkswagen Group, beschuldigde Döllner en andere bestuurders van de groep ervan "marionetten in de propagandashow van een uiterst dubieuze politieke figuur" te zijn.
De raad van commissarissen van Volkswagen Group moet nog akkoord gaan met de bouw van de fabriek, die de eerste van Audi zou zijn in de VS. Werknemersvertegenwoordigers zijn goed voor de helft van de zetels in de rvc van het moederbedrijf.
Audi komt vrijdag ook met cijfers over het derde kwartaal.
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