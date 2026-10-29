Hoor je 's avonds gekrabbel boven het plafond of onder de vloer? Dan ben je dit najaar zeker niet de enige. Muizen trekken massaal naar binnen op zoek naar warmte en voedsel, schreef de Baarnsche Courant op 28 oktober. Pak je nu de doos muizengif uit de schuur, kijk dan eerst even op het etiket. Een deel van die middelen mag je nog maar ruim zeven weken gebruiken.

Na 17 december moet dat restje gif weg.

Waarom er dit jaar zoveel muizen zijn

Volgens de Baarnsche Courant is 2026 een piekjaar voor verschillende muizensoorten, mede omdat bomen vorig jaar veel eikels en beukennootjes hebben gedragen. Vogelonderzoeksorganisatie Sovon meldde in juni al dat veldmuizen, rosse woelmuizen en bosmuizen een piek beleefden, na een aantal magere jaren. Nu het kouder wordt, zoeken die dieren beschutting in huizen, schuren en kruipruimtes. In Noordoost-Friesland merken ongediertebestrijders dat al: zij hebben het druk met muizen , meldde

Dit gif mag na 17 december niet meer

Middelen met bloedverdunners (anticoagulantia) zijn al sinds 2023 niet meer voor particulieren. Binnenshuis mag je alleen nog muizengif met de stof alfachloralose gebruiken, schrijft RTV NOF. Maar ook dat aanbod wordt kleiner. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating van het middel ALPHACHLORALOSE GRAIN ingetrokken, meldde brancheorganisatie Dibevo in juni. Dat middel ligt onder verschillende merknamen in de winkel:

Black Pearl Grain

Flash Grain

Grain AF

Tomorin Graan

Magik Grain

Overdose Grain

Alpharo Graan

Winkels mochten deze middelen tot en met 17 juni 2026 verkopen. Gebruiken en in huis bewaren mag nog tot 17 december 2026. Heb je daarna nog iets over, dan breng je dat naar het klein chemisch afval, schrijft lokale omroep

Lees het etiket: de namen lijken op elkaar

Helemaal verdwenen is muizengif voor thuisgebruik niet. Volgens plaagdierbedrijf Altho Pest Control geldt er nog één toelating voor niet-professioneel gebruik: Tomorin / Protect home express, ook op basis van alfachloralose, op dit moment tot 30 juni 2028. Hetzelfde bedrijf schrijft dat ook bekende schapmiddelen als de muizenlokdoos van Kruidvat en Roxasect onder de intrekking vallen. Die lijst noemt Dibevo zelf niet.

Let op: Tomorin Graan staat wél op de lijst van ingetrokken middelen. Een vergelijkbare merknaam zegt dus niets. Kijk naar de exacte productnaam op de verpakking en controleer bij twijfel de toelating.

Zo vang je ze zonder gif

Gif is volgens de Baarnsche Courant sowieso niet de eerste oplossing. De GGD noemt muizenvallen de gezondste en veiligste manier om een paar muizen te bestrijden. Wacht er niet te lang mee, want anders heb je volgens de GGD binnen de kortste keren een plaag. Zo pak je het aan:

Zet meerdere vallen op de looppaden, bijvoorbeeld in systeemplafonds en langs kabel- en leidinggoten (GGD).

Muizen lopen langs muren en plinten. Zet de val haaks tegen de muur, met de kant met het aas naar de muur, adviseert Zelfongediertebestrijden.nl.

Pindakaas, havermout en chocolade vinden muizen volgens de GGD vaak het lekkerst. Controleer het lokaas elke dag.

Zet de vallen vast, zodat kinderen en huisdieren er niet bij kunnen. Draag handschoenen bij het opruimen en was daarna je handen met zeep.

Laat ouderwetse houten klemmen liggen. Muizen raken daarin nogal eens met een pootje of staart vast, waarschuwt Milieu Centraal.

Nog een reden om het gif te laten staan: bosmuizen en de meeste spitsmuizen zijn beschermd. Een bosmuis mag je volgens Milieu Centraal alleen in gebouwen bestrijden, en dan zonder gif, schrijft schoonmaakblog Poetsmaniak

Een halve centimeter is al genoeg

Zolang er een gat is, komen er nieuwe muizen binnen. Volgens de GGD past een muis al door een gaatje van een halve centimeter. Kijk dus naar voegen, kieren onder deuren, leidingdoorvoeren en ventilatieopeningen. Prop gaten vol met staalwol en werk ze af met kit of mortel. Purschuim alleen werkt niet, want daar knagen muizen doorheen. Ventilatieroosters dicht je niet, maar daar zet je een fijnmazig rooster voor, zodat je huis wel blijft ventileren.

Weet je niet zeker of je muizen hebt? Let op donkere, spitse keutels van ongeveer een halve centimeter en op aangevreten verpakkingen. Bewaar eten en dierenvoer in afgesloten bakken en ruim kruimels meteen op. Blijven de muizen komen of zitten ze in de spouwmuur, het plafond of onder de vloer, dan raadt Zelfongediertebestrijden.nl aan een bestrijder in te schakelen.