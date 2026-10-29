Particuliere verhuurders bieden zittende huurders tienduizenden euro’s om te vertrekken, in uitzonderlijke gevallen meer dan een ton. Dat meldt De Telegraaf op 28 oktober. Een huurder die zo’n bod krijgt, hoeft niets te tekenen. Wie wel ingaat op het aanbod, loopt het gevaar om toeslagen te verliezen.

Waarom bieden verhuurders ineens geld?

Een verhuurde woning levert bij verkoop vaak maar 60 tot 70 procent op van de prijs die een lege woning haalt. Bij een lage huur zakt dat naar ongeveer de helft. Dat zegt Jelmer Schortinghuis, oprichter van Proranje Vastgoed, dat verhuurde woningen opkoopt, tegen De Telegraaf. In één voorbeeld scheelde het ongeveer 200.000 euro.

Verhuurders willen verkopen door de hogere belasting in box 3 en dalende rendementen. Proranje kreeg in het derde kwartaal ruim 31 procent meer verkoopverzoeken van particuliere eigenaren dan een jaar eerder. Volgens het Kadaster gingen in twee jaar ongeveer 75.000 huurwoningen naar de koopsector.

In cijfers

60 tot 70 procent: wat een verhuurde woning opbrengt tegenover een lege (Proranje)

31 procent meer verkoopverzoeken in het derde kwartaal van 2026 (Proranje)

75.000 huurwoningen in twee jaar naar de koopsector (Kadaster)

Ruim €100.000: het hoogste bod dat Schortinghuis kent

Kan mijn verhuurder me eruit zetten als ik nee zeg?

Nee. Verkoop is geen reden om je huur op te zeggen: koop breekt geen huur, de nieuwe eigenaar neemt je contract over. Bij een contract voor onbepaalde tijd kan de verhuurder alleen opzeggen om een wettelijke reden, zoals dringend eigen gebruik of wanbetaling, en dan beslist de rechter. Dat staat bij het Juridisch Loket

Een vertrekpremie is dus een aanbod. Je kunt weigeren, onderhandelen of een tegenbod doen. Een huurster in het oosten van het land, ruim twintig jaar in haar huis voor ongeveer 600 euro per maand, sloeg een bod van rond de 100.000 euro af, meldt De Telegraaf. Huurders met een lage huur en een vast contract hebben weinig reden om te vertrekken, erkent ook Proranje.

Wat gebeurt er met mijn toeslagen?

Hier zit het grootste risico. De premie telt niet als inkomen voor de huurtoeslag, maar wel als vermogen. Staat er op 1 januari meer dan €38.479 op je rekening, dan krijg je dat hele jaar geen huurtoeslag. Met een toeslagpartner is de grens €76.958 samen, meldt de Belastingdienst

Voor de zorgtoeslag ligt de grens hoger, maar hij zakt. In 2026 is die €146.011 voor een alleenstaande, vanaf 2027 €119.122. WEL schreef eerder hoe je met €125.000 spaargeld je zorgtoeslag kwijtraakt

Komt het geld eind december binnen, dan telt het op 1 januari al mee. Gaat het meteen op aan een nieuwe woning of verhuizing, dan blijft je vermogen lager.

En de belasting?

Spaargeld boven het heffingsvrij vermogen valt in box 3. Een ton op de bank kost je dus elk jaar belasting zolang je hem niet uitgeeft. Twijfel je hoe de premie zelf wordt belast, vraag het dan na bij de BelastingTelefoon of een adviseur voor je tekent.

Wat kost een nieuwe woning?

De premie is pas iets waard als je ergens anders terechtkunt. Een vergelijkbare huurwoning is moeilijk te vinden, en de vrije sector is vaak een paar honderd euro per maand duurder. Bij 500 euro per maand meer huur is een premie van 60.000 euro na tien jaar op. Huurders betalen in 2027 al tot €75 per maand meer aan vaste lasten

Zo pak je een bod aan

Teken niets meteen. Vraag het bod en de voorwaarden op papier. Zoek eerst een nieuwe woning en reken uit wat die per maand meer kost. Check wat de premie doet met je huurtoeslag en zorgtoeslag op 1 januari. Let op een geheimhoudingsclausule; die zit volgens Proranje vaak in zulke afspraken. Laat de beëindigingsovereenkomst nakijken door het Juridisch Loket, de Woonbond of een huurrechtadvocaat.

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