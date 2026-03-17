Commissie EU-parlement gaat donderdag stemmen over handelsdeal VS

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 16:06
BRUSSEL (ANP) - De handelscommissie van het Europees Parlement gaat donderdag alsnog stemmen over een onderdeel van de handelsdeal met de VS. Dat heeft de commissie dinsdag besloten, meldt commissielid Jörgen Warborn (EVP) op X. De stemming was eerder uitgesteld vanwege nieuwe Amerikaanse importheffingen.
De stemming gaat over het afschaffen van importtarieven op bepaalde Amerikaanse industriële goederen en zowel verse als bevroren kreeft. Na de stemming in de handelscommissie zou het parlement in de eerstvolgende plenaire vergadering kunnen stemmen over de deal. Die staat gepland voor eind maart.
De Amerikaanse president Donald Trump presenteerde in februari algemene importheffingen van 10 procent, nadat het Hooggerechtshof eerdere heffingen onwettig had verklaard. Door de onduidelijke gevolgen hiervan voor de deal met de EU stelde de handelscommissie de stemming uit.
De commissie in het parlement had in januari de stemming ook al uitgesteld, toen vanwege dreigingen van Trump om Groenland te annexeren.
